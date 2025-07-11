“历史性奖牌”：哈萨克斯坦跆拳道运动员世锦赛前自信迈出的一步

哈萨克斯坦国家队此前在重大国际比赛中表现出色，例如在美国大奖赛上，哈国队就夺得了三枚奖牌。而在韩国举行的团体世界杯中，哈萨克斯坦队获得了历史性的铜牌。

- 法国、丹麦、韩国、中国、摩洛哥、印度等国家参加了世界杯，其中我国队表现出色，获得了铜牌。这是历史性的成就。因为，哈萨克斯坦国家队在世界杯历史上首次夺得奖牌。中国还将举办一场世界杯决赛。只有全球排名前十的团队才能参加这项赛事。国家队已经获得了这项赛事的参赛资格。-主教练说。

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此外，还有一支哈萨克斯坦队正在韩国茂朱参加大型国际赛事“世界跆拳道钻石赛”。比赛首日，女子队在团体比赛中获得了银牌。

- 目前，我们在阿拉木图进行集训。这是备战即将到来的大型国际比赛的重要组成部分。我们的队伍分为两组。第一组目前正在参加韩国举行的比赛。第二组正在为即将到来的世界大学生运动会做准备。每年最重要的比赛是十月份举行的世界锦标赛。目前的比赛被视为该赛事的准备阶段。运动员们全力以赴，刻苦训练。队伍水平正在不断提高。然而，还有很多工作要做。-苏勒坦诺夫说。

【编译：小穆】