“清洁哈萨克斯坦”行动吸引900万人参与，清理140万吨垃圾

据奥舒尔巴耶夫介绍，2024年至今及2025年上半年，“清洁哈萨克斯坦”框架下全国共举办了874场活动，包括全国性的“清洁企业—清洁地区”“圣地”“清洁乡村”“清澈泉水”以及国际活动“地球一小时”和“国际鸟类日”等。通过这些活动，共清理了141.4万吨垃圾，并在全国各地种植了超过240万棵树木。总计约900万人参与了行动，其中45万名志愿者发挥了重要作用。他在总统府中央通讯服务机构举办的新闻发布会上公布了上述数据。

副部长强调，“清洁哈萨克斯坦”不仅是一次性活动，而是旨在鼓励每位公民保护自然、保持环境清洁并将生态文明融入日常生活的国家计划。

- 该行动不仅限于清理垃圾或植树，而是一个更为深远和广泛的项目。其核心目标是培养社会的生态意识和文化。我们希望改变每位公民，特别是年轻一代对自然的态度。保护环境不仅是义务，更应成为我们日常生活不可分割的一部分。- 他说道。

奥舒尔巴耶夫还指出，目前正开展向儿童传授植树技能的工作，帮助他们理解一颗种子成长为大树所需的时间。今年，全国236所学校的1.2万多名学生共种植了3.6万棵树苗。

值得一提的是，在“清洁哈萨克斯坦”框架下，哈萨克斯坦总统广播电视综合体启动了《清洁城市》电视节目的第二季，重点关注单一产业城市的环境状况。

【编译：木合塔尔·木拉提】