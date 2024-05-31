阿拉木图市举行活动纪念大清洗和大饥荒受难者 市长出席

纪念活动从1分钟的默哀仪式开始，随后众人向纪念碑敬献花圈和鲜花，表达对死难者的哀悼。

哈萨克斯坦国家社会科学院院士、历史学博士汗格勒德·阿布扎诺夫教授在活动现场接受了哈通社记者的采访。

院士说：

- 被殖民的、被压迫的国家的历史，永远都是用血所书写的。大饥荒——这是我们全民遭遇的苦难。而政治大迫害并不仅仅只存在于1933年。

学者指出，他认为，哈萨克斯坦历史上被极权政权所统治和殖民的时代，都应该别纳入到政治迫害的历史叙事当中。

阿布扎诺夫教授强调，根据哈萨克斯坦全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会的研究，编写了一套72卷的资料集，其中50卷已经发表，剩余22卷也在陆续发布当中。其中包含了许多过去不曾公开的文献和信息，将揭露许多不为人知的历史。

这位学者还表示，1931~1933年的哈萨克斯坦大饥荒，并不是什么“人道主义灾难”，而是彻头彻尾的对人类犯下的滔天罪行。

他强调，专制和极权政权违背客观逻辑和社会发展准则而强行推动的一系列错误政策，是导致持续数年的大饥荒发生并造成巨大苦难的根本因素。

阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫出席纪念活动。参与纪念活动的还有众多阿拉木图市民、大饥荒幸存者及其后人，以及社会各界的代表，总计数百人。

Фото: Досбол Атажан/Kazinform

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Фото: акимат г. Алматы

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【编译：木合塔尔·木拉提】