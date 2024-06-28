反腐败行动署推动“商业之路”项目，解决企业实际问题

据反腐败行动署新闻处消息，自该项目启动以来，已有超过3.7万名企业家的合法权益得到保障，768个问题案件得以解决。

仅在今年年初，就有超过7000名企业家在“商业之路”项目的框架内获得了83个案例的帮助。其中一个成功案例是妥善解决了突厥斯坦州农民灌溉用水价格过高的问题。此前，中介企业通过抬高水价，严重影响农业生产者切身利益。在反腐败行动署的干预下，供水方开始直接与农户签订合同，使水价从每1000立方米766坚戈下降至421坚戈，降低了一半。

在杰特苏州，“商业之路”项目帮助维护了275家校餐供应商的权益。经调查发现，杰特苏州政府挪用了专项资金，未续约合同，迫使这些企业持续两个月为学生提供免费餐食。在反腐败行动署的建议下，资金得以恢复，合同也得到了续签，保障了校餐供应商的权益。

反腐败行动署表示，该项目特别关注预防非法干涉企业活动的行为。对于这类行为，如果法院或稽查机构认定其非法，将追究相关人员的行政责任。自2023年以来，反腐败行动署已查处14人，其中7人在实施非法行为时担任国家机关领导职务。

反腐败行动署在“商业之路”项目框架内将继续开展企业权益保障工作，致力于为中小企业发展保驾护航。

【编译：阿遥】