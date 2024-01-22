亚美尼亚举行哈萨克斯坦发展座谈会

出席座谈的哈萨克斯坦驻亚美尼亚大使波拉特·伊曼巴耶夫向与会者详细介绍了哈萨克斯坦正在进行的政治、经济和社会改革，并深入阐述了国家元首于今年1月3日接受《主权哈萨克斯坦报》专访的主要内容。

与会者对哈萨克斯坦在政治、经济和社会领域所取得的巨大变革表示高度评价。

抉择分析中心主任塔图勒·马纳塞良教授在分析中指出，21世纪充满机遇，哈萨克斯坦已经证明了自身具备跻身领先国家之列的能力。他强调成功的关键在于人民的团结。他指出哈萨克斯坦在地区和基础设施发展方面的改革也给人留下了深刻印象。

全球化与合作分析中心主任斯捷潘·格里高良认为，哈萨克斯坦在建设民主国家的过程中取得的成功令人印象深刻，具有激励作用。

-哈萨克斯坦总统一直致力于改变人们的心理观念，并努力消除对国家发展产生负面影响的消极传统。重要的民主改革正在进行中，而国家库鲁尔泰已经成为一个基于古老传统的宝贵对话论坛。-他说。

【编译：阿遥】