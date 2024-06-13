俄央行称美方对莫斯科证券交易所制裁不影响外汇需求

俄央行表示，制裁只会改变俄罗斯国内外汇市场的交易结构。俄外汇市场余额总体保持不变。

莫斯科证券交易所12日发布公告表示，受制裁影响，该交易所自次日起将不再使用美元和欧元进行外汇和贵金属交易。在股票和货币市场及标准化金融衍生工具市场，也不再使用以美元和欧元结算的金融工具进行交易。

俄央行解释称，制裁虽由美国实施，但欧盟国家也在遵守(该制裁措施)，因此莫斯科证券交易所停止欧元交易。

俄央行同时表示，美元和欧元将继续在场外市场进行交易。俄央行将依据银行报表和场外交易平台信息来确定欧元和美元兑换卢布的官方汇率。公司和个人仍可通过俄银行买卖美元和欧元，美元和欧元储蓄也仍然安全。

俄央行指出，近两年来，美元和欧元在俄罗斯市场上的作用持续下降。这是贸易流向东转移以及结算货币改为卢布和其他友好国家货币的结果。

塔斯社13日报道援引俄总统新闻秘书佩斯科夫的话说，俄央行有能力确保所有市场上的稳定。对于俄方是否考虑对制裁采取回应措施的问题，佩斯科夫表示“我们正在考虑最符合我们利益的措施。”

美国财政部12日宣布对俄实行新一揽子制裁措施，目标包括俄金融系统的组成机构，以及为俄黄金生产商提供原料以支持俄武器制造的“跨国网络”等。其中，莫斯科证券交易所及其下设的国家结算存管公司以及国家清算中心等在制裁对象名单中。