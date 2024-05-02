吉尔吉斯央行发行欧亚经济联盟10周年纪念银币

据卡巴尔通讯社消息，该纪念币属于吉尔吉斯央行《历史事件》系列。

2024年5月29日是欧亚经济联盟组建的正式文件签署十周年纪念日。

欧亚经济联盟——一个为了提高成员国人民的生活水平而设立的国际区域经济一体化组织。

该组织旨在为成员国经济可持续发展创造条件，努力在自身框架内形成商品、服务、资本和劳动力的一体化市场，实现各国经济全面现代化、合作与发展。

成员国包括：哈萨克斯坦、吉尔吉斯、白俄罗斯、亚美尼亚和俄罗斯。

Фото: Национальный банк Кыргызстана

纪念币正面中心为欧亚经济联盟徽章图案，图案左侧为“10周年”字样，右侧环绕有五个成员国的国旗图案。图案外侧为环形布置的“Еуразия экономикалық бірлігі / Eurasian Economic Union”字样。

纪念币背面中心为吉尔吉斯共和国国徽。国徽右侧环绕着五个成员国各自最具代表性的纹饰图案，左侧为纪念币的面值（10索姆），外侧环绕布置有“Қырғыз Республикасының Улуттук банкы/Национальный банк Кыргызской республики”字样。

该纪念币材质为925银（Ag 925），净重31.10克。

该纪念币在吉尔吉斯共和国境内可作为法币流通。

每枚纪念币均被装在丙烯酸封套中，并配有带有质量证书的单独盒子。

纪念币每枚售价为5 780索姆。

【编译：木合塔尔·木拉提】