央行发布新版“萨克风格”一万坚戈纸币

这是“萨克风格”纸币系列进入流通的第二款。此前，央行于2024年1月推出了面值为5000坚戈的第一款“萨克风格”纸币。

萨克人，又称塞迦人、塞种人、塞人、塞族，起源自伊朗高原的斯基泰人部落，是古代著名的游牧民族，其活动范围和主要领土在今天的哈萨克斯坦地区。

央行表示，新版钞票以独特的"萨克风格"(Сақ стилі/Scythians style）元素为基础，生动展现了哈萨克斯坦从古老游牧文化到现代的丰富历史传统。

新版纸币将于2024年6~9月大规模投入使用。央行解释称，这是因为需要额外的时间将它们运送到全国所有地区并调整设备（ATM、终端和其他提款机）。

央行计划在2年内，用2024年新版10000坚戈替代2012年版面值10000坚戈的本国货币纸币（以下简称旧式纸币）。

流通中的新旧纸币共存期限为2024年6月28日至2026年6月28日。

该期限结束后，即从2026年6月28日起，国民可在3年内（即2029年6月28日前），通过银行将旧式纸币兑换成新式纸币。

新版（2024年起）和旧版（2012年起）纸币在同时流通期间，均被视为法定货币，任何机构都不得以任何理由拒绝接受这两种纸币进行正常交易活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】