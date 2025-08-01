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    13:45, 01 八月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦央行公布6月最盈利银行榜单

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦央行公布的最新统计数据，2025年上半年哈萨克斯坦银行系统共实现1.4万亿坚戈的净利润，仅6月单月利润就达到了2357亿坚戈。其中，前五名最盈利银行的排名相较此前两个月发生了显著变化。

    National Bank
    Photo credit: Kazinform

    6月，ForteBank以253亿坚戈的利润升至第三名，是自今年3月以来首次回到三甲行列。而此前排名靠前的中央信贷银行（Bank CenterCredit）则下降至第五位，利润为175亿坚戈。

    6月利润排名前五的银行为：

    1. 人民银行（Halyk Bank）：609.7亿坚戈（年初至今累计4739亿坚戈）

    2. Kaspi Bank：485亿坚戈（累计2650亿坚戈）

    3. ForteBank：253亿坚戈（累计9790亿坚 戈）

    4. Alatau City Bank（原Jusan Bank）：188亿坚戈（累计1013亿坚戈）

    5. 中央信贷银行（Bank CenterCredit）：175亿坚戈（累计1374亿坚戈）

    紧随其后的是家庭银行（Otbasy bank 国家住房银行），6月利润为81.8亿坚戈，上半年总利润为637亿坚戈。Freedom Bank也以81.7亿坚戈月利润位列其后，同时该行半年累计亏损已收窄至270亿坚戈。

    从全年累计利润来看，盈利最多的依然是哈萨克斯坦几家大型银行，具体为：

    • 人民银行（Halyk Bank）

    • Kaspi Bank

    • 中央信贷银行

    • Alatau City Bank

    • ForteBank

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 央行 金融 经济
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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