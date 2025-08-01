哈萨克斯坦央行公布6月最盈利银行榜单

6月，ForteBank以253亿坚戈的利润升至第三名，是自今年3月以来首次回到三甲行列。而此前排名靠前的中央信贷银行（Bank CenterCredit）则下降至第五位，利润为175亿坚戈。

6月利润排名前五的银行为：

人民银行（Halyk Bank）：609.7亿坚戈（年初至今累计4739亿坚戈） Kaspi Bank：485亿坚戈（累计2650亿坚戈） ForteBank：253亿坚戈（累计9790亿坚 戈） Alatau City Bank（原Jusan Bank）：188亿坚戈（累计1013亿坚戈） 中央信贷银行（Bank CenterCredit）：175亿坚戈（累计1374亿坚戈）

紧随其后的是家庭银行（Otbasy bank 国家住房银行），6月利润为81.8亿坚戈，上半年总利润为637亿坚戈。Freedom Bank也以81.7亿坚戈月利润位列其后，同时该行半年累计亏损已收窄至270亿坚戈。

从全年累计利润来看，盈利最多的依然是哈萨克斯坦几家大型银行，具体为：

人民银行（Halyk Bank）

Kaspi Bank

中央信贷银行

Alatau City Bank

ForteBank

【编译：达娜】