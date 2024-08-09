塞梅市举行核电站建设公开讨论会，专家回应公众关切

与会专家详细介绍了哈萨克斯坦核能发展的规划和前景，并围绕核电站的安全性、环保性和经济效益等问题进行了深入探讨。公众最关心的问题包括核电站建设的资金来源、核废水处理和核废料处置、以及是否具备足够的专业技术人员等。

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针对这些问题，专家们逐一给出了详细解答。例如，关于建设成本，专家指出，尽管核电站的初始投资较高，但其运行成本低，使用寿命长，能够有效抵消前期投入。

专家还解释了核电站冷却水的循环利用过程，并强调核电站对水资源的需求并不大。以巴尔喀什湖为例，核电站每年对湖水的需求不超过6300万立方米，仅占湖泊自然蒸发量的0.3%，对湖泊水量平衡的影响微乎其微。

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关于核废料处理，专家表示，一座1200兆瓦的核电站每年产生的放射性废物仅为50-60立方米，目前已有多种安全有效的处理技术。

对于技术人员短缺的问题，专家表示，核电站建设方有义务对当地人员进行培训。

在听取了专家的解释后，塞梅市市民代表表达了对发展和平利用核能的看法。

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社会活动家尼古拉·伊萨耶夫表示：

-我支持建设核电站。我们曾反对关闭核试验场，但那是一个完全不同的问题。我们听取了法国和美国专家的意见，他们都认为核电站的益处远大于危害，尤其是第三代和第三代加核电站，安全性极高。即使是太阳能电池板也会产生有害物质。德国放弃核电导致经济增长放缓，就连波兰也改变了立场，支持发展核电。

国家核中心主任叶尔兰·巴特尔别阔夫表示：

-国家核中心的一项重要任务就是发展哈萨克斯坦的核能。我们的研究成果为核电站的建设奠定了基础。核电站建设是一个高科技过程，将带动多个行业的发展，产生巨大的乘数效应，对科学、工业和人才培养都有积极影响。第三代和第三代加核电站的安全性非常高，即使发生异常情况，安全系统也能将反应堆恢复到正常状态。

“21试验场委员会”公益组织成员拉法伊尔·哈齐波夫表示：

-我们今天只是讨论核电站建设问题，最终决定权在全民。国家将通过全民公决决定是否建设核电站。我个人支持建设核电站。我们拥有丰富的铀资源，却将其出口到其他国家。我们应该充分利用这一资源，发展核能。核试验对我们造成了巨大的伤害，但我们不应该惧怕核电站，核电站与核试验是完全不同的概念。核电站是安全的，是全球广泛使用的清洁能源。

与会专家强调，拟建的核电站将采用第三代和第三代加核反应堆，具有极高的安全性，对环境的影响微乎其微。

【编译：阿遥】