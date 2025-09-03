央行公布电诈常用APP 提醒公众警惕防范

央行在官网呼吁公众务必保持警惕，认真核实来电、询问、信件和短信的真实性，不要点击可疑链接，不要向陌生账户转账，也不要安装HopToDesk、RustDesk、RUDesktop、AnyDesk、TeamViewer等远程控制类应用程序。

央行强调，其工作人员不会通过音频或视频与公民通话，不会为个人账户提供服务，不会建议投资各类基金或金融产品，不会开展资金保险业务，更不会与公众进行现金结算。

根据央行提供的数据，另一大风险来自假冒政府机构、二级银行、公用事业公司、医疗机构和邮政服务的匿名邮件和虚假短信，其目的在于诱导受害者点击链接。

央行提醒，一旦点击此类链接或下载相关程序，犯罪分子即可获取受害者的移动设备访问权限，从而窃取密码、银行卡信息及其他个人数据。

为防范诈骗，公众如有疑问，可拨打央行热线电话或1477短号寻求帮助。

据此前报道，哈萨克斯坦央行行长提穆尔·苏莱曼诺夫8月29日表示，年内通胀预测已修订。预计2025年通胀率将在11%至12.5%之间。

【编译：阿遥】