库纳耶夫市举行国家象征日主题交流活动 州长与儿童平等互动

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦国家象征日到来前夕，阿拉木图州州长马拉特·苏勒坦哈兹耶夫（Марат Сұлтанғазиев）在库纳耶夫市别尔德别克·索克帕克巴耶夫公园与当地青少年举行交流活动。

此次活动以开放对话形式进行，约35名少年儿童参加。活动期间，孩子们围绕自己感兴趣的话题向州长提问，并就哈萨克斯坦国旗、国徽和国歌的历史渊源及重要意义展开交流。

Фото: Алматы облысы әкімдігі

马拉特·苏勒坦哈兹耶夫向孩子们介绍说，国旗、国徽和国歌是独立哈萨克斯坦最重要的国家象征，尊重和维护国家象征是每一位公民应尽的责任。

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交流过程中，他还分享了有关国家象征的一些趣闻轶事。其中，哈萨克斯坦国旗曾被带入太空并飘扬在世界多座高峰之上的故事，引起了孩子们的浓厚兴趣。

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活动现场，学生们还就国家象征设计者、象征元素的寓意以及哈萨克斯坦在国际舞台取得的成就等问题踊跃提问。开放式交流让孩子们能够自由表达自己的想法和观点。

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马拉特·苏勒坦哈兹耶夫表示，此类活动对于培养青少年的爱国主义精神和国家认同感具有重要意义。

他说：“国家象征是我国独立、团结和国家主权的重要标志。尊重国家象征，就是热爱祖国的具体体现。”

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哈萨克斯坦国家象征日定于每年6月4日。每逢这一纪念日，全国各地都会举办形式多样的主题活动，旨在增强公民对国家价值观的认同感，并进一步加强青少年的爱国主义教育。