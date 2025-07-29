乌兹别克斯坦央行报告显示该国三分之一人口没有储蓄

报告指出，今年6月，乌兹别克斯坦针对现金业务组织及现金结算问题开展了电子问卷调查，共14259人参与。

调查显示，15%的受访者日常支付主要使用现金，33%使用银行卡，52%同时使用两种支付方式。

关于使用现金购买商品或服务的原因，56%的受访者表示主要在市场购物，17%认为现金支付快捷、安全且易于管理，13%表示现金支付的商品或服务价格更低，7%提到某些支付需使用现金，另7%表示支付终端未运行。

要求使用现金支付的比例在安集延、卡什卡达里亚、撒马尔罕、锡尔河及塔什干州最高，而塔什干市最常出现支付终端缺失或故障的情况。

87%的受访者表示工资通过银行卡发放，7%同时通过现金和银行卡，6%仅以现金形式领取。62%的民众对自动取款机无投诉，18%表示偶尔遇到故障但不介意，20%反映取款机现金耗尽快、常故障或缺乏所需面额的钞票。

居民表示，23%的储蓄以现金形式持有，23%存于银行卡，20%存于银行储蓄账户，34%表示没有储蓄。

参与调查的受访者中，52%为公职人员，19%为私营部门从业者，17%为预算机构员工。

值得一提的是，乌兹别克斯坦天然气产量下降了3.1%。

【编译：木合塔尔·木拉提】