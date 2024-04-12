首届职场女性论坛提议将2025年宣布为哈国性别平权年

由哈萨克斯坦共和国工会联合会与国际劳工组织联合举办的，主题为《职场女性：寻求新解决方案的时刻》的首届哈萨克斯坦共和国职业女性论坛，4月12日在首都阿斯塔纳盛大开幕。

论坛上，哈萨克斯坦工会联合会主席萨特巴勒德·达乌列特阿林着重提出了性别平权问题。

在论坛发言期间，萨特巴勒德·达乌列特阿林表示，性别平权是一个公共性的、广泛而重要的问题，这个问题的解决将有助于全社会的每一个个体的利益。

- 在许多国家，专门设立了国家机构甚至部委来处理性别平权问题。工会联合会建议，将2025年宣布为哈萨克斯坦的性别平权年。就我们工会联合会而言，许多初级成员组织的主席都是女性。她们直接承担着与职工对话、合作，解答劳动者的问题，与雇佣方谈判并寻找解决方案的重任，并且很好的完成着这些任务。这很好的体现了女性的责任感和执行力。- 他说。

工会联合会主席认为，职场上的众多经验证明，没有任何一位女性会因为所谓的情绪化而对工作中出现的问题予以忽视。

- 哈萨克斯坦规模最大的23个职业工会中，有4个工会的主席是女性。而在18个区域性的工会当中，有5个区域工会由女性执掌。没有任何证据显示，这些由女性领导的大型工会，在组织结构或者工作成效方面，与男性领导的工会存在差距。- 哈萨克斯坦工会联合会主席萨特巴勒德·达乌列特阿林说。

值得一提的是，在此次论坛期间，哈萨克斯坦共和国工会联合会公布了题为《哈萨克斯坦共和国妇女劳动权利》的社会学研究成果。这项由2000多名职业女性参与的研究工作，包括了涵盖当今女性社会问题及其权益保护水平的一系列考察结论。

论坛期间，与会代表们还就生产设施中劳动妇女的权利保护、集体协议中的社会保障、以及医疗保健、休息组织、教育和有效就业等问题进行讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】