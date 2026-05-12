央行将发行“金帐汗国”纪念币

据了解，该纪念硬币属于央行发行的主题为《纪念事件和人物》系列。

关于《金帐汗国（ALTYN ORDA）》纪念币：

金帐汗国是对13至15世纪欧亚大陆的政治、经济和文化发展产生了重大影响的该地区最大的国家之一。它确保了东西方之间稳定的贸易关系，为丝绸之路国际贸易的复兴奠定了基础，并促进了多民族、多宗教空间的形成。

金帐汗国的历史遗产反映了大草原千年文明的延续，对包括现代哈萨克斯坦在内的欧亚大陆各民族的国家地位和文化认同的形成起着至关重要的作用。这一时期以城市文化、手工艺、货币体系和外交关系的快速发展为特征。通过发行纪念币来研究这一时期，旨在保存历史记忆、弘扬文化遗产，并颂扬国家建设进程中的重要阶段。

面值为2000坚戈的纪念硬币表面镀金，整体则由925纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重62.2克，直径50毫米，共发行1000枚.

据悉，本次发行的纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成，纪念币是哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通。

纪念币可在所有国家银行分部和官方网站（nationalbank.kz）购买。

【编译：小穆】