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    12:39, 22 11月 2024 | GMT +5

    哈萨克斯坦央行将发行两款精美收藏纪念币

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦央行将于近期发行«ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI（阿斯塔纳主清真寺）»和«FATIMA QOLY（法蒂玛之手）»两款全新设计的收藏纪念币，分别属于«哈萨克斯坦的清真寺与教堂»系列和«神秘符号»系列。

    монеты
    Фото: Нацбанк РК

    据悉，这两款纪念币将通过央行在线购平台（https://kazcoins.nationalbank.kz/kz）发售。其中，«阿斯塔纳主清真寺»纪念币将于2024年11月25日正式上市，而«法蒂玛之手»纪念币则定于11月28日发行。

    «阿斯塔纳主清真寺»纪念币

    «阿斯塔纳主清真寺»纪念币延续了«哈萨克斯坦的清真寺与教堂»系列。此款纪念币旨在致敬2022年开放的阿斯塔纳主清真寺——这座清真寺是哈萨克斯坦乃至中亚地区规模最大的清真寺。

    纪念币的设计充分展现了清真寺的独特建筑风格，币面还镌刻有象征穆斯林问候的阿拉伯文字，具有宗教和文化意义。

    该纪念币采用925纯银铸造，重量为31.1克，直径38.61毫米，面值1000坚戈，限量发行1000枚。

    «法蒂玛之手»纪念币

    «法蒂玛之手»纪念币则是«神秘符号»系列的第六款作品，展现了在世界各地文化中具有广泛象征意义的“手形护身符”。币面以细腻的工艺展现了这一护符的复杂图案，寓意保护和平安。

    该纪念币同样采用925纯银铸造，并运用了珐琅涂层和镀金工艺，重量31.1克，直径38.61毫米，面值1000坚戈，限量发行3000枚。

    货币属性与收藏价值

    这些纪念币不仅具有收藏价值，同时也具有法定货币功能。根据规定，这些纪念币可在哈萨克斯坦境内以其标明面值用于所有类型的支付，并可在全国各银行存入、转账、兑换或找零。

    两款纪念币均由哈萨克斯坦铸币厂铸造。

    【编译：达娜】

    标签:
    文化 央行
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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