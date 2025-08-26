哈萨克斯坦央行将通过严格货币政策应对通胀

苏莱曼诺夫指出，今年7月国内通胀率为11.8%。这一水平与外部环境不稳定、价格与税收改革，以及货币供应量增长等因素密切相关。

他表示，央行为控制通胀正实施以下综合举措：

—过去7个月，我们已从市场回收了1.7万亿坚戈的流动性，预计到年底这一规模将达约3万亿坚戈。同时，我们正在提高最低准备金要求，这将使市场再回收约3万亿坚戈资金，从而减少货币基础，降低政策工具成本，并增强反通胀效果。我们相信，通过与政府各部门的协同，这些措施将推动通胀在中期回归目标区间。-苏莱曼诺夫强调。