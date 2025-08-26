13:40, 26 八月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦央行将通过严格货币政策应对通胀
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦央行正采取一揽子措施稳定通货膨胀。央行行长提穆尔·苏莱曼诺夫在26日召开的政府会议上详细介绍了相关情况。
苏莱曼诺夫指出，今年7月国内通胀率为11.8%。这一水平与外部环境不稳定、价格与税收改革，以及货币供应量增长等因素密切相关。
他表示，央行为控制通胀正实施以下综合举措：
严格的货币政策：保持坚戈资产和储蓄的吸引力，抑制过度消费。
加强财政纪律：新版预算法典和税法典已获通过，旨在提升国家财政稳定性，减少对国家基金转移支付的依赖。
宏观与微观审慎措施：央行与金融市场监管和发展署协同，对消费贷款实施监管，并针对消费信贷引入逆周期资本缓冲。
价格改革：央行已与政府达成共识，将灵活调整关税和价格改革的节奏。
外汇与货币监管措施：包括在购买黄金过程中开展外汇操作。
—过去7个月，我们已从市场回收了1.7万亿坚戈的流动性，预计到年底这一规模将达约3万亿坚戈。同时，我们正在提高最低准备金要求，这将使市场再回收约3万亿坚戈资金，从而减少货币基础，降低政策工具成本，并增强反通胀效果。我们相信，通过与政府各部门的协同，这些措施将推动通胀在中期回归目标区间。-苏莱曼诺夫强调。
值得一提的是，哈萨克斯坦政府会议审议并通过了2026—2028年共和国预算草案。财政部长马迪·塔克耶夫在会上作了专题报告。
【编译：阿遥】