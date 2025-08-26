中文
    哈政府审议通过2026—2028年预算草案 收入预计达27.6万亿坚戈

    哈萨克国际通讯社讯）8月26日，哈萨克斯坦政府会议审议并通过了2026—2028年共和国预算草案。财政部长马迪·塔克耶夫在会上汇报了这份重要文件的关键参数。

    据他介绍，预算收入预计将在2026—2028年间从23.1万亿坚戈增至27.6万亿坚戈，支出则预计为27.7万亿坚戈。预算赤字将逐步缩减，从2026年占国内生产总值（GDP）的2.5%降至2028年的0.9%。塔克耶夫指出，这意味着哈萨克斯坦将首次在长期内实现预算平衡，且无需动用国家基金的目标转移支付。

    塔克耶夫强调，预算在显著增加对实体经济支持的同时，仍保持公共导向性。

    —我们对支出进行了优化和优先排序，将节省下的资金投向实体经济。刺激经济增长的支出增加了10.9%，达到4.47万亿坚戈。-塔克耶夫说。

    他介绍，预算支出的大部分——38.7%，即10.7万亿坚戈将用于社会领域。与此同时，对实体经济部门的支持支出将达到3.6万亿坚戈，其中7320亿坚戈用于农工综合体发展，8550亿坚戈用于交通基础设施建设。此外，还计划通过政府担保机制吸引5800亿坚戈投资，用于修建国道。国防和安全领域的支出预计将超过3万亿坚戈。

    值得一提的是，会上，政府副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林介绍了主要宏观经济指标。

    【编译：阿遥】

     

