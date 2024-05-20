哈萨克斯坦女性登山家首次征服珠峰：凯旋受英雄般欢迎

此次探险的目的是将哈萨克斯坦国旗插上世界之巅。参与者包括：哈萨克斯坦历史上首位登顶珠穆朗玛峰的女性阿娜尔·布拉谢娃、登顶世界所有14座八千米以上山峰的传奇登山家马赫苏特·朱马耶夫，以及埃勒米尔·克姆巴特拜吾勒。

Фото: Александр Павский/Kazinform

在阿拉木图机场，登山运动员们受到了英雄般的欢迎，他们为哈萨克斯坦登山运动和山地旅游的发展做出了重要贡献。

哈萨克斯坦国防部代表向登山队表达了敬意，称赞他们在喜马拉雅山脉期间，尤其是登顶过程中所展现出的勇气和英雄主义，以及在极端和复杂的天气条件下保持的连续前进的精神。

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-我们要感谢所有同胞对我们表达的热切支持和鼓励，并感谢那些帮助实现阿娜尔·布拉谢娃登顶珠穆朗玛峰梦想的人们，-马赫苏特·朱马耶夫说。

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阿娜尔·布拉谢娃表示，一直以来，家人是她登顶的最大动力。

-我登顶时，家人的照片一直放在我登山服胸部口袋。登顶前，我们还进行了“普阇”仪式，祈求我们登顶成功。我还知道，母亲的祈祷也一直在保佑着我。感谢所有同胞对我们这次登山的关注和支持。-这位哈萨克斯坦历史上首位登顶珠穆朗玛峰的女性说道。

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【编译：阿遥】