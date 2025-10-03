哈萨克斯坦女性首次进入太空 参与蓝色起源研究任务

届时，卡拉古索娃将成为历史上首位来自哈萨克斯坦的太空游客，同时也是首位进入太空的哈萨克斯坦女性。

卡拉古索娃在活动策划和分销行业拥有超过25年的经验，是媒体与活动控股公司First Media Group的联合创始人之一。

First Media Group消息称，目前，卡拉古索娃正在参与一项国际性的自律领域IT项目。这次太空之旅将成为其研究活动的重要组成部分，她将在轨道上亲自测试团队正在研发的相关技术。

卡拉古索娃表示，这次旅行是她实现多年梦想的里程碑。

—人类的未来与太空紧密相连。通过探索新的领域，我们推动技术进步，拓展人类的可能性。对我而言，这次旅行不仅是多年努力的梦想实现，也是我研究项目的重要阶段。-她说。

据此前报道，在阿斯塔纳国家航天中心，一项名为“SANA-1”的独特研究项目正式启动。这是哈萨克斯坦首次自主开展、接近真实航天飞行条件的长期隔离实验，标志着我国在未来航天任务技术研发方面迈出了重要一步。“SANA-1”的一大亮点是实验团队由四名女性员工组成。这一举措被视为哈萨克斯坦在培养女性航天员道路上的新里程碑。

【编译：阿遥】