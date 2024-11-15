央行：哈萨克斯坦经济增长4%

苏莱曼诺夫在发言中指出，当前全球经济正受到地缘政治紧张、市场波动、贸易关系变化以及资本重新分配等多方面风险的冲击。这种复杂环境要求各国重新审视经济战略，以适应新的全球经济形势。

- 今年4%的经济增长，特别是在去年高基数的背景下，已经是一个令人满意的成绩。2023年，我们实现了5.1%的增长，这是过去十年中的最高纪录。因此，今年的增长可以说是一个乐观而稳健的数字。 - 他在发言中说道。

在通胀问题上，苏莱曼诺夫表示，哈萨克斯坦的通胀率已显著下降，从去年2月的峰值减至今年10月的8.5%，降幅达2.5倍。然而，他强调，目前距离实现通胀目标仍有很大差距，当前任务的完成度仅达到70%。他表示，未来需要继续采取严格的货币政策，以保持宏观经济稳定。

此外，他指出，哈萨克斯坦的失业率依然维持在4.6%的低水平。同时，居民收入有所增加，实际工资指数达到102.7%，月平均工资增长了11.3%。

在投资领域，今年前九个月固定资产投资增长了0.6%，其中非资源领域投资增长更为显著，达到10.2%。

同时，欧洲复兴开发银行预测，哈萨克斯坦经济将在2025年实现5.5%的增长。

【编译：达娜】