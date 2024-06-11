阿尔金银行澄清其公司股东并未发生变更

阿尔金银行股份有限公司在其官方网站上发布的公告中称：

2023年1月，哈萨克斯坦《银行及银行业务法》要求，银行的（间接）大股东需获得哈萨克斯坦金融市场监管和发展署核准。据此，2024年6月7日，哈萨克斯坦金融市场监管和发展署官网发布声明，哈萨克斯坦金融市场监管和发展署管理委员会决议认定ALMEX控股集团股份公司、提穆尔·库勒巴耶夫、迪娜拉·库勒巴耶娃为阿尔金银行股份有限公司（中国中信银行股份有限公司子行）（间接）大股东。相关方亦为哈萨克斯坦人民储蓄银行股份公司大股东。

银行方面强调，相关事项符合法律要求。核准不代表阿尔金银行股份有限公司股东发生变更。

阿尔金银行股份有限公司股东及其持有股份无变化，具体如下：

中国中信银行股份有限公司 – 50.1% 哈萨克斯坦人民储蓄银行 – 40% 中国双维投资有限公司 – 9.9%

根据此前报道，哈萨克斯坦金融市场监管和发展署在10日发布了关于阿尔金银行（Altyn Bank）股份公司股权变更的消息。

阿尔金银行股份有限公司（中国中信银行股份有限公司子行）为综合性商业银行，可向公司、零售客户提供全方位的产品和服务。零售客户可在我行数字银行渠道Altyn-i上办理业务。同比来看，阿尔金银行资产规模位列哈萨克斯坦商业银行第12位，享有市场最高评级（惠誉——“BBB”，穆迪——“Ba1”）。阿尔金银行共有6家分行，分布在阿拉木图、阿斯塔纳、阿特劳、奇姆肯特、阿克套以及阿斯塔纳金融中心。

【编译：木合塔尔·木拉提】