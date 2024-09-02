世界银行：全球煤炭产量创历史新高

受经济活动疲软和天然气价格下跌的推动，澳大利亚和南非的煤炭基准价格已从2022年的峰值暴跌了 60%以上，对电力部门的煤炭需求产生了负面影响。供应充足和可再生电力渗透率逐步提高加剧了这一大幅下降。

尽管如此，价格仍远高于2015-19年的平均水平。与2023年的平均水平相比，2024年的价格已经大幅下降，预计2025年随着可再生能源发电满足不断增长的电力需求，价格可能将进一步下降。但这一前景面临的主要风险包括中国电力产量增长强于预期和水电短缺。

全球煤炭消费量创历史新高

2023年，煤炭消费量估计达到历史新高，比2022年增加1.2亿吨，增长1.4%。然而，由于全球经济活动疲软、可再生电力渗透率高以及天然气价格下跌，需求增长放缓。

在美国和欧盟，煤炭需求量估计分别下降了1亿吨。而中国的需求量增加了约2.2亿吨，印度的需求量增加了1亿吨。2023年，全球需求向亚洲转移的趋势持续，中国和印度目前占总消费量的70%。

全球煤炭产量保持强劲

预计2023年世界煤炭产量增加约1.5亿吨。印度产量增长约1亿吨，而中国产量增长约 5000 万吨，部分原因是国内矿山加强了安全措施。相反，美国和欧盟的产量分别下降了约 5000 万吨和 7000 万吨。

在澳大利亚，由于劳动力短缺和对华出口疲软，产量停滞不前，而中国在2023年1月解除了最初于2021年实施的对澳大利亚进口禁令后，产量仍未完全恢复。

国际煤炭贸易创历史新高

预计2023年全球国际煤炭贸易将创历史新高，增长1亿吨。增长主要由中国煤炭进口量增加1.5亿吨的推动，因为中国国内生产跟不上消费量的增长。亚太地区占全球煤炭进口量的约80%，也反映出这样的消费模式。

与此同时，欧盟继续通过增加与澳大利亚、哥伦比亚、南非和美国等多个商业伙伴的贸易来替代俄罗斯的出口。

全球煤价可能面临较大下行压力

预计2024年煤炭价格将下降28%，2025年将进一步下降 12%。煤炭价格变化前景的上行风险包括中国煤炭消费增长高于预期，以及可能降低可再生电力产量的各种因素，例如降雨量低或风力较小。

而下行风险包括供应充足和全球经济增长弱于预期。中国煤炭需求在2023年达到峰值的基线假设可能会受到发电量增长强于预期(如2021年)或水电产量不足(如2023年)的挑战。

此外，中国正在开发新的煤炭项目，2023年将批准约 110吉瓦的燃煤电厂，这表明国内煤炭消费量可能继续上升。2024年第一季度的生产数据表明，除非夏季可再生能源发电激增或电力需求下降，否则2024年中国电力行业的煤炭需求仍将会增加。