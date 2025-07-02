阿斯塔纳举行上诉法院开庭仪式

据最高法院新闻办公室消息，此次活动标志着上诉法院的正式启用。出席仪式的还有最高法院各审判庭庭长努尔谢里克·沙里波夫、纳兹古尔·拉赫梅图利娜和阿斯兰·图基耶夫，以及法院行政负责人纳伊利·艾哈迈德扎基罗夫。

在祝贺致辞中，梅尔哈利耶夫特别提到，国家元首在第九次法官大会上强调了司法改革的重要性，旨在扩大司法可及性、为投资和商业活动创造有利条件，并落实公平与法治原则。

Фото: Жоғарғы сот

此次改革的核心内容之一是引入上诉法院。最高法院院长表示，上诉法院的设立标志着司法系统发展的新阶段，体现了国家致力于确保高标准司法公正的决心。

根据国家元首的法令，新任命的上诉法院庭长分别为：民事案件上诉庭——阿斯卡尔·斯迈洛夫，刑事案件上诉庭——阿坎·朱马古洛夫，行政案件上诉庭——别里克·纳吉米坚诺夫，并在仪式上向法官团体作了介绍。

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最高法院院长坚信，上诉法院将成为确保法治、巩固“法律与秩序”基本原则的有效环节。

正式仪式结束后，与会者参观了民事和刑事案件上诉法院大楼的揭幕仪式，并考察了行政案件上诉法院的办公设施，包括前台、审判庭、法官办公室、检察官办公室、调解员办公室、律师办公室及培训中心。

随后，梅尔哈利耶夫和吉恩巴耶夫与上诉庭法官团队举行了工作会议，明确了优先事项并制定了具体任务。

同日，法院行政负责人艾哈迈德扎基罗夫向法院行政部门团队介绍了新任上诉法院部门负责人叶尔詹·科扎赫梅托夫，此前他曾担任法院行政部门阿拉木图市负责人。

【编译：木合塔尔·木拉提】