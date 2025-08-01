清真寺性骚扰事件引发关注 哈萨克斯坦社会各界齐声谴责

事件经过：女子勇敢揭露骚扰行为

阿克托别居民埃曼努埃拉·瑙雷兹巴耶娃通过Instagram公开了一段视频，记录了一名男子在清真寺入口向她提出带有性暗示的“一次性婚姻”并阻拦其去路，言语挑逗并纠缠数分钟的经过。她随后向清真寺管理人员及阿克托别市警方报案。

警方迅速介入，依据监控录像确认嫌疑人身份，并根据《哈萨克斯坦共和国行政违法法典》第449条第2款（公共场所骚扰）立案。案件材料被移交法院。7月29日，法院审理认定该男子违法，判处其5天行政拘留。

Видеодан кадр: t.me/POLICE_of_KZ

据瑙雷兹巴耶娃透露，该男子曾因类似扰民行为被追究刑事责任，且2025年1月在同一清真寺对另一人实施过骚扰，相关投诉已立案。法院还决定，在其拘留期满后，将对其进行心理评估，以确定是否存在精神异常。

社会反响：公众呼吁维护女性权益

事件引发了哈萨克斯坦社会的强烈反响，公众对性骚扰行为的谴责和对女性权益的关注达到新高度。

Фото: Сабина Алтынбекованың әлеуметтік желідегі парақшасынан

知名排球运动员萨宾娜·阿尔滕别科娃在Instagram Stories中愤怒表示：

- 每次看到女性被侵犯或羞辱，我都心痛不已。有人试图指责受害者、为施暴者开脱，甚至批评拍摄视频揭露真相的女孩，这是可耻的！女性有权在任何公共场所自由活动，呼吁社会拒绝沉默，勇敢对抗暴力，女性的尊严是民族的尊严。

فوتو: ۆيدەودان كادر

知名制作人兼演员巴彦·阿拉戈佐娃也在Instagram发声，批评部分言论试图限制女性自由。她指出，哈萨克斯坦是世俗国家，女性享有自由出行的权利。她呼吁相关部门对相关不当言论进行调查，并强调：

- 在清真寺内公然向女性提出一次性性关系要求，是对道德与尊严的践踏。

宗教界回应：维护清真寺神圣与道德

哈萨克斯坦穆斯林事务管理局（ҚМДБ）针对事件发表声明，强调清真寺是礼拜与道德教育的神圣场所，任何人在此应保持礼仪与尊重。

声明谴责涉事男子的不当行为，称其违背伊斯兰教义与人伦道德，明确表示所谓“一次性婚姻”在伊斯兰教法中并无依据，是对宗教的曲解。管理局呼吁公众保持冷静与理智，抵制网络谣言与挑拨，共同维护社会和平与相互尊重。

Фото: ҚМДБ

公众人物的争议与反思

事件中，歌手兼宗教人士鲁斯塔姆·朱吉尼索夫的言论引发争议。他在评论事件时建议女性避免夜间独自前往清真寺，并称“女性行为可能引发男性不当想法”，此言被部分网民批评为“责怪受害者”。

对此，制作人巴彦·阿拉戈佐娃公开要求他为不当言论负责，指出其言论涉嫌限制女性自由。

鲁斯塔姆的弟弟、歌手米拉斯·朱吉尼索夫随后通过Threads致歉，表示不同意兄长的观点，并为事件引发的争议向公众道歉，强调每个人应为自己的言论负责。

法律保障：对性骚扰零容忍

此次事件反映了哈萨克斯坦社会对性骚扰问题的严肃态度。

《哈萨克斯坦共和国行政违法法典》第449条明确规定，公共场所的骚扰行为将受到行政处罚，而涉及未成年人的性侵犯罪则可能面临更严厉的刑事责任（如《刑法典》第120-124条）。

警方与法院的快速反应，展现了法律在维护公共秩序与女性权益方面的坚定立场。

Фото: Kazinform

结语：构建尊重与安全的社会

阿克托别清真寺事件不仅揭露了个别不法行为，也激起了哈萨克斯坦社会对性别平等与公共安全的深刻讨论。

从受害者的勇敢发声，到社会各界的广泛支持，再到法律的公正裁决，这一事件彰显了哈萨克斯坦在打击性骚扰、维护女性尊严方面的决心。

正如哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫所说：

- 法律和秩序——这是经过我们审慎选择的一个不可变更的原则。这个原则，必须深深的扎根于公民的意识当中。有句名言：“法律是善良和正义的艺术”。法律对于保护公民的权利和自由、确保社会秩序是必要的。当然，总有人对法律的严格性提出抗议，认为这是某种“禁锢”。但那些在尝试逃避惩罚、试图规避法律的人，事实上都是违背人民和国家利益的人。国家将继续采取措施，落实对犯罪行为的“零容忍”原则。坚决打击流氓行为和有组织犯罪。

为了建设一个公正和谐、机会均等，构建更安全、更公平的社会，哈萨克斯坦将继续完善法律与教育机制，营造一个尊重每位公民权利与安全的和谐环境。

【编译：木合塔尔·木拉提】