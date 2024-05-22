央行行长：金融部门必须助力经济健康发展

-我们将更加关注于创建便利的监管和法制环境、推动金融基础设施的发展、支持金融技术升级。我们还将积极研究制定规范和促进金融市场人工智能发展的最优策略。通过确保金融资源的可及性和普惠性来实现经济增长和国家的可持续发展，是我们共同的责任。-苏莱曼诺夫强调。