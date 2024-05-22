11:11, 22 五月 2024 | GMT +6
央行行长：金融部门必须助力经济健康发展
（哈萨克国际通讯社讯）“哈萨克斯坦金融行业：战略挑战25年”金融家论坛于21日在阿拉木图开幕。论坛上，央行行长提穆尔·苏莱曼诺夫谈到了金融部门在确保国家经济发展中的重要作用。
苏莱曼诺夫指出，金融部门必须强化担当，积极促进国家经济的健康发展。
-目前，我们面临着新形势和新任务。国家元首指示确保实体经济贷款规模年增长至少20%。实现这一宏伟目标，将确保国家经济健康发展，为实体经济创造有利条件。为此，金融部门必须有效发挥资本再分配的主导作用。当下，持续推进银行服务数字化进程并在信贷领域引入创新技术尤为重要。-他说。
他预测，各类银行将专注于其核心业务，通过为借款方提供便利条件来积极支持企业发展。他强调，建立股市作为促进金融资源再分配、推进非银行部门发展和开发经济融资替代来源的有效渠道，同样重要。国家正在为实体部门信贷增长创造必要的条件。
苏莱曼诺夫表示，根据国家元首的指示，央行正在与金融部门一道推进一系列重要立法举措。
-我们将更加关注于创建便利的监管和法制环境、推动金融基础设施的发展、支持金融技术升级。我们还将积极研究制定规范和促进金融市场人工智能发展的最优策略。通过确保金融资源的可及性和普惠性来实现经济增长和国家的可持续发展，是我们共同的责任。-苏莱曼诺夫强调。
【编译：阿遥】