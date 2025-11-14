央行行长：全面推进数字化将引领明年工作

11 月 14 日，在阿拉木图举行的第十三届哈萨克斯坦金融家大会上，苏莱曼诺夫指出，央行已与金融市场监管和发展署以及市场参与者共同制定了金融业数字化发展的五年战略。

他说，这一战略明确列出了将分阶段推进的一系列措施。计划在 2025 年底之前启动国家加密资产储备的国家数字资产基金。此外，央行已着手建立国家层面的数字资产托管系统。

—作为一个独立国家，我们必须拥有独立的数字存储体系。未来该体系将基于中央证券存管机构建设。-苏莱曼诺夫表示。

Фото: Ұлттық банк

据他介绍，下一阶段将转向人工智能方向。央行正在构建一个以数字数据为核心的生态系统，金融市场数据工厂已投入使用。目前正在引入用于防范欺诈的反欺诈代理，以及应用于分析、货币监测、反洗钱和反恐融资的人工智能代理。

—我们也在为数字资产打造相关空间。在新的法律框架中，数字资产被纳入金融领域。-他说。

苏莱曼诺夫强调，证券市场同样是重点方向。央行计划与市场参与者、行业专家和国际金融机构一起开展深入研究，以推进证券市场综合监管改革的制定工作。

—明年我们将启动证券市场的综合改革。希望能够借鉴阿斯塔纳国际金融中心形成的积极经验。在结合我国法律特点的基础上，将相关监管和法律机制在全国范围内落地实施，这将是一项规模庞大的工作。-苏莱曼诺夫指出。

11月13日，苏莱曼诺夫在阿拉木图举行的中亚金融科技峰会新闻发布会上宣布，哈萨克斯坦银行间统一二维码支付系统正式投入运行。

【编译：阿遥】