哈萨克斯坦启用银行间二维码支付系统 6家银行率先接入

哈萨克斯坦央行行长提穆尔·苏莱曼诺夫在阿拉木图举行的“中亚金融科技峰会”新闻发布会上宣布了这一消息。

—今天，我们正式启动了这一重要的国家项目——统一二维码支付系统。首先，这将使普通用户的金融生活更加便捷；其次，它将显著提升整个支付体系的效率；第三，它将巩固哈萨克斯坦在中亚地区的金融创新领先地位。我们必须始终走在技术和数字化发展的前沿。-苏莱曼诺夫表示。

哈萨克斯坦国家支付公司董事长嘉娜尔·萨马耶娃介绍说，银行间二维码支付系统已于上月进入试运行阶段。她对积极支持这一项目的合作银行表示感谢，并指出该系统目前已可供数百万用户使用。

据她介绍，目前，接入该系统的银行包括中央信贷银行（Bank CenterCredit）、自由银行（Freedom Bank）、人民银行（Halyk Bank）、阿勒腾银行（Altyn Bank）、RBK银行（Bank RBK）和家庭信贷银行（Home Credit Bank）。

—按照总体规划，该服务将逐步覆盖全国各地区和商业机构。预计年底前还将有三家银行接入。这是一项复杂且长期的系统工程，我们计划在2026年实现全面运行。-萨马耶娃说。

据统计数据，今年1—9月，哈萨克斯坦发卡机构发行的金融卡片（银行卡、借记卡等）在境外共发生近2亿笔交易，同比增长20.1%。

【编译：阿遥】