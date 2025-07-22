哈萨克斯坦批准炼油行业长期发展战略

该文件由能源部制定，旨在投资基础设施现代化、扩大出口，以及引入可持续实践。这将加强哈萨克斯坦在中亚和南亚市场的地位。

基于近期成就的战略：在对阿特劳、巴甫洛达尔和奇姆肯特三座主要炼油厂进行现代化改造后，总炼油能力已达到每年1700万吨。加工深度提升至89%，生产的机油符合欧4及以上标准，满足了90%至95%的国内需求，并为高附加值产品的出口奠定了基础。

能源部称，这一构想基于将炼油能力提高一倍以上的计划。具体而言，计划将成品油产量从每年1800万吨提高到3900万吨。这一目标计划通过扩建现有炼油厂和建设新的石化综合体来实现。如此大规模的变革将从根本上改变行业结构，改善石油产量和成品油的平衡，并将加工深度提高到94%。

该文件强调需要适应当前的全球挑战，包括亚洲对石油产品不断增长的需求和脱碳压力。根据国际能源署（IEA）的估计，到2030年，亚洲的需求预计每年将增长2-3％。在这方面，哈萨克斯坦计划将工业与ESG原则相结合，并在生产中过渡到可再生能源。

该战略的主要优先事项是：

- 由于城市化和工业发展，预计石油产品需求将以每年1.5-2%的速度增长。为此，计划以高质量的石油产品充分供应国内市场。

- 计划增加对中国、印度和中亚国家的出口。目标是到2040年将出口占总产量的比重提高到30%。

- 计划通过构建新的生产链（例如聚合物和肥料生产）来发展该行业的石化产品。初步估计，计划吸引高达50亿美元的投资。

- 计划通过石油深度加工和创造新的就业机会来增加对国内生产总值的贡献。

- 完善行业法律框架和培养合格人才是重点领域。为此，计划与国际公司建立合作伙伴关系，交流先进技术。

该概念由政府机构、萨姆鲁克-卡泽纳国家基金、哈萨克斯坦国家石油公司、哈萨克斯坦能源协会，以及行业专家共同制定。该文件与联合国可持续发展目标的四个领域相契合：可持续发展目标8（体面劳动和经济增长）、可持续发展目标9（创新和基础设施）、可持续发展目标12（负责任消费和生产）以及可持续发展目标13（应对气候变化）。

能源部表示，考虑到哈萨克斯坦拥有300亿桶石油储量，该文件为吸引外国投资和合作伙伴开辟了道路。

在全球向“绿色”能源转型的进程中，这将使哈萨克斯坦从原材料出口国转型成为区域领先的高科技炼油国。这反过来又可能增强哈萨克斯坦经济对油价波动的抵御能力。该文件将于2025年作为炼油厂数字化试点项目启动。