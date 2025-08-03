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哈萨克斯坦交通行业持续发展 政府为紧缺岗位提供770个国家奖学金名额
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦8月2日迎来第二个“交通行业工作者日”。据交通部统计，今年全国共有772,707名交通行业从业人员。近年来，该行业持续发展，但多个技术岗位依旧存在人手短缺问题。
数据显示，过去五年哈国交通行业就业人数增长显著，从2020年的71.7万人增至2024年的77万人。截至今年，交通行业从业人数已达772,707人。
交通部指出，仅2025年上半年，全国通过公交车、出租车、电车等地面交通出行人数达9.11亿人次，航空旅客720万人次，铁路客运量达950万人次。同期，货运总量达5.51亿吨，同比增长约11%；客运总量为9.28亿人次，同比增长10.5%。
为解决专业人才短缺问题，交通部联合科学和高等教育部开展专项合作，并于2025年为相关专业新增770个国家公费奖学金名额，以吸引学生投身交通建设与运营管理。
据介绍，未来四年内交通领域急需以下专业技术人员：
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铁路安全运营高级作业员
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沥青铺设机操作员
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道路施工人员
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挖掘机操作员
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航空交通指挥与导航技术人员
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机场地面无线电设备维护工程师
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航空气象服务专员
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建筑工程师
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交通基础设施工程师
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土工工程师
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建筑技师
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发动机操作员与绞车操作员等
【编译：达娜】