哈萨克斯坦充电桩安装行业前景如何

行业盈利情况：利润仍然微薄

电动汽车首次进入哈萨克斯坦是在一年半前。根据最新数据，一年来全哈电动汽车数量增长9倍，增至近9000辆。其中大部分是在阿拉木图市、阿斯塔纳市、阿拉木图州和奇姆肯特市登记的。

应当指出的是，统计数据不包括混动汽车——即可以同时使用燃油和电力的汽车。这种车型在全哈有四十多万辆。

因此，充电桩业务仍然利润微薄。

充电桩企业负责人巴赫詹·塔桑巴耶夫（Bakhytzhan Tasanbayev）表示，在450万辆汽车的保有量免签，1万辆电动汽车仍然是沧海一粟。因此，这更像是一家着眼于未来的初创企业。

- 但电动汽车正变得越来越受欢迎，我们希望它们能进一步增长。- 塔桑巴耶夫说。

未来前景可观 但需保障供电稳定

在新的电力输送法草案中，充电桩的安装被从“供电”的概念中删除。因此，开发这项业务不需要许可证。在大城市和国道高速公路上都有充电桩。这为电动汽车的车主提供了便利，同时，成本比汽油低得多。

电动汽车的车主特米尔兰·齐亚托夫（Temirlan Ziyatov）表示：

- 以我自己为例，去年我在特斯拉上花了6.7万坚戈。因为首先，特斯拉为车主免费安装了快速充电桩。充满电足以平均行驶400公里，每次充电的成本为三千到五千坚戈。

一些专家声称发展环保型交通工具可能会影响电力供应问题。

专家阿塞特·纳乌尔兹巴耶夫（Aset Nauryzbayev）对此表示，这是能源部的问题，哈萨克斯坦如今不仅需要提升发电能力，还需要提高输电能力。而哈萨克斯坦目前还存在系统性停电等现象，这些都是充电桩稳定运行必须解决的问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】