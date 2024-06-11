哈萨克斯坦各行各业薪资水平如何？

2024年一季度（国家统计局的数据)，哈萨克斯坦平均工资为382279 坚戈。同时，各行业的收入也不尽相同。

采矿工人工资最高 IT专家增幅最快

据劳动和社会保障部数据，截至2023年底，采矿业工人的工资最高-平均为69.2万坚戈，金融行业-49.4万坚戈，信息和通信行业-44.7万坚戈。

每个行业中都有平均工资最高和最低的职位，多项因素导致了这种差异。以教育行业为例，自然科学领域的研究人员和技术领域的大学教师工资最高，平均50万坚戈。实验室助理和助教的工资最低，平均为7.5-9万坚戈。

医疗卫生行业中，细分领域的医生（如血管外科医生、整形外科医生等）工资历来很高，平均为40万坚戈。护理助理和勤杂工的收入在医疗行业最低，平均为8.5-1.5万坚戈。

信息和通信行业中，IT开发专家的工资增长最快，原因是全球和本国的数字化趋势，以及因此对该领域专家日益增长的需求。

教育和医疗保健行业的薪酬也在增长，原因是这些行业的投资以及国家为吸引高素质专家而提供的支持。

所有行业工资都在增长

据劳动部称，哈萨克斯坦主要行业的工资水平通常没有季节性或周期性变化。个别行业（如教育和医疗保健）的某些岗位薪酬受到寒暑假及年底奖金的季节性因素影响。

国企和私企之间的工资水平也存在差异，尤其是在部分行业。这种差异受多重因素的影响，包括政府扶持水平以及特定行业的社会和经济重要性。例如国家主导的教育、医疗卫生和社会服务行业，平均工资通常较高。而金融、信息和通信等私营企业主导的行业，工资高低更多地取决于市场因素，包括高劳动生产率和创造高附加值产品。

该部表示，所有行业平均月工资都在逐年增长，只是增长率存在差异。过去五年中，医疗卫生、教育、信息和通信行业的年平均工资增长率最高，年增幅达到20%。其他服务业、专业活动和房地产业从业人员工资增长最慢，平均每年不到15%。

地区之间存在差异

首都与各地区之间也存在工资差距，特别是某些行业存在地区差异。例如，在公共管理、医疗卫生、信息和通信、教育、金融和贸易等行业，阿斯塔纳和阿拉木图相对于其他地区处于领先地位。

工业领域，阿特劳州、西哈州和曼格斯套州在工资方面是最高的。农业领域，北部农工业中心—北哈州、阿克莫拉州和东哈州是工资水平最高的地区。

不同地区之间行业薪酬水平差异是由多种因素造成的。即使薪酬最高采矿业，初级工人、技术人员、工程师和高管的薪资也有很大差距。

金融行业中，职业等级和不同职务及领域的从业人员薪资也大不相同。

企业愿意为技术等级高的人支付高薪，即使在IT领域，初级程序员的工资也并不高。

【编译：木合塔尔·木拉提】