哈萨克斯坦央行推迟统一二维码支付项目

苏莱曼诺夫表示，哈央行计划推出基于二维码的支付系统试点项目，明年上半年在全哈信贷机构进行推广，并就此与银行的高层管理人员进行了谈话。两家信贷机构可能已经在哈萨克斯坦银行业形成了垄断，控制大约80-90%的支付业务。

彭博社指出，哈银行业市场由两家最大的银行主导，在支付业务方面占据极高份额。彭博社根据信贷机构和央行提供的数据进行了分析，仅 Kaspi.kz一家就占据70%转账和支付业务市场份额，Halyk银行占约8%。Kaspi.kz每月为1400万客户提供服务。

哈央行行长承认，统一QR码项目可能会导致部分信贷机构的收入减少。今年2月他曾表示，该项目在银行间引发了关于谁存储哈萨克斯坦公民个人数据、由谁处理以及如何处理的问题。也有部分银行表示在技术开发方面投入了大量资金，很难将创新成果转让给他人。苏莱曼诺夫当时不排除对不愿加入该系统的银行采取监管措施。他指出国家支付主权是经济安全的一部分。

2022年，哈萨克斯坦曾推出了一套即时支付系统，并建议国内二级银行在自愿基础上加入这一体系。然而，由于 Kaspi 和 Halyk 等主要金融机构均已经拥有自己的二维码支付基础设施，央行推出的即时支付系统并未得到推广。

此外，哈萨克斯坦2018年推出即时支付系统，目前仍未完全投入使用。该系统允许不同银行的客户之间在任意时间通过手机号码转账。

苏莱曼诺夫今年2月说，该系统 "已有多家银行，大约十几家，而且是大型银行"。Kaspi和Halyk银行尚未加入该系统，但央行行长表示它们将来会加入。现在有十余家家银行加入即时支付系统，去年的交易总额达到1550亿坚戈。

今年2月，哈央行行长表示，计划在2024年底推出统一QR码支付，希望所有银行都能加入该系统。

截至目前为止，Kaspi-QR 仍然是哈萨克斯坦最常见的支付方式。