“女性有事业，国家有繁荣”——第7届哈萨克斯坦农村女性论坛在首都举行

此次论坛吸引了来自全国各地的200多位代表与会。

论坛筹备委员会主席阿依娜·阿伊希纳在大会上发言时指出，连续7年以来，在哈萨克斯坦全国共举办的7届国家级别，52届州级别的女性论坛，召开了123场专题会议，与会的农村地区女性代表累计达到了1.1万人次，讨论并解决了大量与农村女性就业、创业有关的问题。

- 通过这个论坛，我们参与提高农村居民的生活质量，寻找解决各地农村女性面临的最紧迫问题的方案，并将其传达给国家机构。- 她说。

阿依娜·阿伊希纳在讲话中，着重强调了深耕哈萨克斯坦社会12年的时间，为超过11万哈国女性创业者提供了巨大支持的Belesteri社会项目的特殊性。

- 12年来，以“女性有事业，国家有繁荣”为口号，我们一直在不断地为农村女性发展自身的潜力提供支持。截至目前，我们累计为11万农村女性提供了免费的咨询和培训。如果加上今天赢得共和国创业奖金的女性创业者们，有151名女性借助这个平台成为了企业家，并创造了1万多个工作岗位。- 她说。

据其介绍，Belesteri 社会项目为最佳商业创意资助竞赛的获奖者提供财务支持。

今年，提供了30项补助金。首批14项资助金在本次论坛上颁发，其余16项资助金将于1月份颁发给第二阶段的获奖者。

今年获奖者的产品展览正在论坛的框架内进行。

共和国农村女性创业论坛是在哈萨克斯坦共和国总统领导的全国妇女和家庭人口政策委员会的支持下开展的。

该项目的主办方是“绿色经济支持与全球发展联盟”法人协会和“社会动力”公共基金。

值得一提的是，论坛和社会项目的资金支持由可口可乐基金会提供。

【编译：木合塔尔·木拉提】