阿斯塔纳举行哈萨克斯坦与印度尼西亚建交30周年庆祝活动

（哈萨克国际通讯社讯）周六晚间，首都哈萨克戏剧剧院举行盛大庆祝活动，以纪念哈萨克斯坦与印度尼西亚建交30周年和印度尼西亚独立78周年。

活动现场展示了印尼人民的文化、烹饪技艺和装饰仪式，并突显了印尼旅游业发展潜力。

受邀参加盛大晚会的嘉宾包括为加强两国外交关系做出了杰出贡献的政府官员、企业家代表、教育界人士和媒体代表等。

阿斯塔纳和印尼新首都努桑塔拉建立友好城市关系已成为重要的历史时刻。今年7月3日，双方签署了相关备忘录。这只是两国建交30年来各方面关系快速发展的一个缩影。

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2022年，两国贸易额突破了7亿美元大关。今年，三家哈萨克斯坦企业与印尼签署了在努桑塔拉市投资的备忘录。

自2023年1月起，前往印尼的哈萨克斯坦游客享有签证便利政策。而以观光目的来哈萨克斯坦的印尼游客也可以享受长达30天的免签证待遇。

印尼本土的武术班卡苏拉，受到哈萨克斯坦人热捧。

印尼鹰航空公司和哈国阿斯塔纳航空公司已经就联合开发阿拉木图-仁川-巴厘岛航线达成了协议。

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哈萨克斯坦政府和印尼驻哈萨克斯坦大使馆正在为开通两国直达航班而进行协调工作。

印尼驻哈萨克斯坦大使穆罕默德·法吉鲁·拉赫曼介绍了双边关系的发展状况。

-今天，我很高兴我们与在场的亲爱客人一起庆祝印度尼西亚独立日的78周年以及印度尼西亚和哈萨克斯坦双边关系的30周年。30年前，在阳光明媚的六月里，印度尼西亚共和国和哈萨克斯坦共和国正式建交。这标志着两国在独立后的密切合作时期。我们的合作是基于各个领域的战略合作和盟友关系。2018年，哈萨克斯坦时任参议院议长托卡耶夫访问印尼并与印尼总统佐科举行了会谈。在国际舞台上，印尼和哈萨克斯坦在涉及共同关切的多个议题上建立了紧密的合作关系。印尼作为亚信会议的观察员国，积极支持哈萨克斯坦在2023-2024年担任主席国期间致力于推动合作议程中的重要优先事项。

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他还指出，努桑塔拉市的交通运输系统将引入哈萨克斯坦的Sergek企业监控技术。今年年初，印尼政府将哈萨克斯坦列为落地签证国家之一。5月15日，首尔至印度尼西亚-哈萨克斯坦的巴厘岛-阿拉木图长途航班正式开通。现在的任务是在印尼和哈萨克斯坦之间建立直接的空中联系。在双方的共同努力下，相信这个设想不久的将来将会实现。

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【编译：阿遥】