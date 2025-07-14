哈萨克斯坦飞行员与IT总监薪资仍居高位 求职需求持续上升

地区分布方面，职位增幅最显著的为江布尔州和曼格斯套州（增长2.2倍），其次为突厥斯坦州（+60%）和巴甫洛达尔州（+40%）。首都阿斯塔纳以1.04万个空缺职位居全国首位，其次是突厥斯坦州（1.02万）和巴甫洛达尔州（8,600个）。而克孜勒奥尔达州与奇姆肯特市则出现小幅下降。

从行业分布来看，教育领域的职位最多（1.9万个），其次为服务业（1.76万个）、农业（1.02万个）和医疗卫生（9,400个）。其中，三分之一的农业类岗位来自突厥斯坦州，而五分之一的建筑类岗位集中在阿斯塔纳。

雇主对低技能工人（3.95万个，+56%）和中等技能工人（4.3万个，+13%）的需求最为旺盛；高技能岗位的数量则同比增长19%，达到2.69万个。

在薪资方面，飞行员的收入仍居首位，月薪可达200万坚戈；其次是采矿业部门主管和IT总监，月薪约为120万坚戈。

【编译：达娜】