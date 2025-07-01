中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:06, 01 七月份 2025 | GMT +5

    逐步推行循环与再生水供应系统 哈萨克斯坦强化水资源可持续利用

    （哈萨克国际通讯社讯）在政府会议上，哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示，确保民众获得优质饮用水并推动节水措施，是国家水资源政策的重要优先方向，旨在实现水资源的合理与可持续利用。

    Жамбылдық шаруаларға су беру кестесі жаңадан бекітілді
    Фото: Су ресурстары министрлігі

    据部长介绍，哈萨克斯坦已在农业领域建立激励推广节水技术的法律法规体系，同时积极推动工业企业提高用水效率。

    重要举措之一是国家元首于2025年4月9日签署的新《水法典》。

    该法典明确规定逐步推行循环水和再生水使用，计划在七年内完成相关措施的实施，其中两年为过渡期，五年为具体实施阶段。

    为培养节约用水的文化，哈萨克斯坦在全国范围内开展了大规模宣传教育活动。

    在“清洁哈萨克斯坦”全国行动框架下，近200万学生参与了主题为“节约用水，守护未来”的公开课。

    这些活动将在新学年继续扩展，覆盖高校和职业院校的学生。

    此外，为进一步推广负责任和高效利用水资源的文化，相关宣传工作将持续进行。

    包括在机场、火车站、公共交通工具及行政大楼内放置直观的宣传材料，以增强公众的节水意识。

    哈萨克斯坦通过立法、基础设施升级及公众教育，正稳步推进水资源管理现代化，为可持续发展奠定坚实基础。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 环保 社会
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读