11:06, 01 七月份 2025 | GMT +5
逐步推行循环与再生水供应系统 哈萨克斯坦强化水资源可持续利用
（哈萨克国际通讯社讯）在政府会议上，哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫表示，确保民众获得优质饮用水并推动节水措施，是国家水资源政策的重要优先方向，旨在实现水资源的合理与可持续利用。
据部长介绍，哈萨克斯坦已在农业领域建立激励推广节水技术的法律法规体系，同时积极推动工业企业提高用水效率。
重要举措之一是国家元首于2025年4月9日签署的新《水法典》。
该法典明确规定逐步推行循环水和再生水使用，计划在七年内完成相关措施的实施，其中两年为过渡期，五年为具体实施阶段。
为培养节约用水的文化，哈萨克斯坦在全国范围内开展了大规模宣传教育活动。
在“清洁哈萨克斯坦”全国行动框架下，近200万学生参与了主题为“节约用水，守护未来”的公开课。
这些活动将在新学年继续扩展，覆盖高校和职业院校的学生。
此外，为进一步推广负责任和高效利用水资源的文化，相关宣传工作将持续进行。
包括在机场、火车站、公共交通工具及行政大楼内放置直观的宣传材料，以增强公众的节水意识。
哈萨克斯坦通过立法、基础设施升级及公众教育，正稳步推进水资源管理现代化，为可持续发展奠定坚实基础。
【编译：木合塔尔·木拉提】