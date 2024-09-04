哈萨克斯坦央行在7月份减持黄金

据世界黄金协会数据，在7月份减持操作后，哈萨克斯坦的黄金储备减少至295吨，占黄金货币储备的55%。

报告期内，除哈国以外的其他主要国家央行都选择了增持。

7月份多国央行将黄金货币储备中的黄金数量增加至37.1吨，环比增长两倍。

主要的买家是波兰央行（+14吨）、乌兹别克斯坦央行（+10吨）和印度储备银行（+5吨）。

2024年6月哈萨克斯坦减持了6吨黄金。根据2024年一季度世界黄金协会的数据，哈萨克斯坦黄金储备规模为310.6吨，在全球各国央行黄金储备中位居第17位。

观察国际黄金储备的动态，就会发现哈萨克斯坦的黄金储备在2011年至2021年间持续增长，并于2021年达到顶峰。随后，哈央行改变了黄金储备政策，并逐渐开始出售黄金，以减少其在总储备中的份额。

今年金价已上涨20%，突破每盎司2 500美元。道明证券（TD Securities）分析师 Bark Melek 表示，随着宏观经济因素和央行政策创造合适的条件，金价可能在未来几个季度上涨至每盎司 2 700 美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】