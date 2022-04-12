韩首现新冠重组株XL病例 系无症状患者

哈通社/努尔苏丹/4月12日-- 据韩联社消息，韩国中央防疫对策本部12日表示，国内首次发现感染新冠重组毒株«XL»的确诊病例，防疫部门目前正在进行流行病学调查。

据悉，该病例于上月23日确诊，系40多岁的无症状男性感染者，无出境史，已接种三针疫苗，为首次感染新冠病毒。对策本部流调分析组组长李相沅表示，该病例目前已解除隔离，在隔离治疗过程中未出现特别的异常状况，康复情况良好。

防疫部门在近一个月确诊新冠的人群中采集3.0438万份病毒样本，并随机进行基因测序，进而发现感染重组株XL的确诊病例。目前正确认其家人、接触者等80余人是否感染XL。

XL是迄今发现的17种重组毒株（XA～XS）之一，由新冠变异株«奥密克戎»原始株BA.1和亚型株BA.2重组而成，目前尚无关于该毒株传播特点的信息。

李相沅表示，此次新发现的变异株未被列入主流变异范围，不会对国内疫情的趋缓势头造成影响，对当前防疫体系和放宽保持社交距离措施的影响有限。对策本部强调，防疫部门正在监控肆虐全球的XE、XJ等重组变异株是否输入国内。