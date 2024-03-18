亚航X首航阿拉木图：加强两国旅游合作，助力经济发展

根据备忘录，亚航X将不仅引导马来西亚和其他东南亚国家的游客前往阿拉木图，还将通过吉隆坡向哈萨克斯坦游客开放东南亚地区130 多个新目的地。

亚航X首席执行官本杰明·伊斯梅尔表示，这一战略联盟对两国来说都是重要的一步，它将提升旅行质量，支持经济发展。无论飞往何处，具有竞争力的票价都将刺激航空旅行，继而促进旅游业的发展，而旅游业是创造就业机会和推动经济增长的主要引擎之一。

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Kazakh Tourism董事会主席海拉特·萨杜阿哈索夫表示，亚航X进入哈萨克斯坦市场对整个中亚地区都至关重要。他相信，两国之间的合作将创造新的就业机会，并对国家的经济增长发挥重要作用。

值得一提的是，从吉隆坡飞往阿拉木图的首个亚航X航班于3月14日降落，标志着该航空公司在通往中亚中心地带的征途上迈出了重要一步。

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【编译：阿遥】