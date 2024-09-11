免费学习AI技能！哈萨克斯坦提供全方位人工智能课程

（哈萨克国际通讯社讯）在哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部的支持下，Blockchain & AI技术中心与Astana Hub将于9月30日至10月27日推出免费人工智能（AI）培训课程。这一课程面向所有人开放，无论基础如何，旨在帮助学员掌握AI基础知识，并学会如何将这些知识应用于实际问题，提升工作效率和优化工作流程。

据介绍，这项名为“AI People”的免费课程为期四周，适合所有对AI感兴趣的人士。课程内容涵盖20多种AI工具的操作实践、40多种命令行提示符的使用，以及流程自动化和预算优化的方法。课程结束后，学员将有机会在演示日展示自己的学习成果，展示如何将所学知识应用于现实生活和工作中。同时，课程每周还将为最活跃的学员免费提供ChatGPT Plus订阅，以鼓励他们的学习热情。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长加斯兰·马迪耶夫强调，生成式社会是一项全国性运动，旨在发展人工智能技术并构建创新生态系统。

-我们的目标不仅是培养工程师，更重要的是让公众了解和掌握AI。为此，我们推出了“AI People”项目，为所有人提供开放课程，帮助他们在日常生活、学习和工作中应用AI。-他表示。

该课程特别针对不同人群提供了实用技能培训：

大学生 ：帮助他们获得实践技能，为未来职业发展做好准备。

：帮助他们获得实践技能，为未来职业发展做好准备。 职场人士 ：帮助他们在竞争较小但收入较高的领域找到合适的工作。

：帮助他们在竞争较小但收入较高的领域找到合适的工作。 营销人员 ：帮助他们突破创意瓶颈，摆脱重复性工作。

：帮助他们突破创意瓶颈，摆脱重复性工作。 企业家 ：帮助他们实现流程自动化，提高工作效率。

：帮助他们实现流程自动化，提高工作效率。 创意工作者 ：帮助他们摆脱日常工作的束缚，探索新的工作方式。

：帮助他们摆脱日常工作的束缚，探索新的工作方式。 自由职业者和IT专业人士：帮助他们平衡工作和生活。

随着全球对AI知识和技能需求的不断增长，Blockchain & AI技术中心和Astana Hub提供的这一免费课程为所有人提供了一个绝佳的机会，帮助他们深入了解AI技术，并在这一前景广阔的领域开启职业生涯。

【编译：阿遥】