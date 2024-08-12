哈萨克斯坦私立学校和幼儿园学费持续攀升

那么，在这些私立教育机构中，为孩子提供教育究竟需要多少花费？

在阿拉木图，知名私立学校Haileybury的年学费根据年级不同，从690万到1530万坚戈不等，费用中包括学习课程、日常餐饮、额外课程和学生所需的文具等。此外，入学时还需缴纳45万坚戈的入学费和保证金。而在阿斯塔纳的Haileybury，学费则在690万至1480万坚戈之间，并设有年费390万坚戈的幼儿园。

另一所国际学校Miras的学费同样不菲。阿拉木图校区的学费根据授课语言和年级不同，从330万到770万坚戈不等。阿斯塔纳的Miras学费略低，但仍在360万至640万坚戈之间。此外，家长还需额外支付校服费用和其他杂费。

Kazakhstan International School的学费则更高，在阿拉木图的年学费在950万至1270万坚戈之间，且根据美元汇率浮动。此外，还需缴纳60万坚戈的入学费和其他附加费用。

相比之下，部分地区的私立学校费用较为亲民。例如，在塔拉兹和库斯塔奈等城市，部分私立学校的月学费仅为5万到6万坚戈，但教育质量和附加服务相对有限。

幼儿园方面，在阿拉木图和阿斯塔纳的私立幼儿园，平均月费分别为6.5万和5万坚戈。许多幼儿园还设有政府资助的班级。费用的差异主要取决于教育项目、孩子的在园时间以及额外服务，如语言学习、言语治疗师或心理咨询等。

值得一提的是，哈萨克斯坦目前共有超过700所私立学校，这些学校提供不同的教育项目和附加服务。相比公立学校，私立学校的班级人数较少，教师能够更好地关注每个学生的学习情况，因此教育质量普遍较高。然而，高昂的学费也使得许多家庭望而却步。尽管去年曾讨论过通过立法降低私立学校学费，但目前这一问题尚未得到解决，部分学校今年反而提高了学费。

【编译：达娜】