阿特劳科学家提出提高油井产能新方法 并获得专利

据报道，这项发明名为“提高油井产能并防止石蜡-水合物堵塞的方法及其实施装置”，旨在解决油井生产过程中常见的石蜡和水合物沉积问题，从而提升采油效率并保障设备稳定运行。

该技术基于一种混合式连续加热系统，主要用于对油井中的油管（泵管）进行持续加热。其核心特点在于引入了“绿色技术”理念，将传统工程手段与太阳能供电相结合，在保障生产稳定性的同时，降低能源消耗和运行成本。

研发团队介绍，该系统可通过持续维持管内温度在5至10摄氏度以上，有效防止井筒内部形成石蜡和水合物沉积，避免堵塞现象发生。

这一技术的应用有助于降低深井泵损坏风险，减少生产中断，从而提升油井整体运行效率。

阿特劳萨菲·乌特巴耶夫阿特劳石油天然气大学的科研人员指出，这一问题在哈萨克斯坦油气行业中具有很强的现实针对性。

该校技术科学副博士马克斯·比森加利耶夫表示，石蜡沉积是哈萨克斯坦油田开发过程中最常见、也最棘手的问题之一。这一问题不仅会降低油井产能，还可能导致设备故障，进而影响正常生产。

他指出，这项新技术在节能方面同样具有明显优势。

- 该系统采用混合能源供电模式，除传统能源外，还可利用太阳能，因此能够有效减少生产成本，并降低对环境造成的影响。- 他说。

【编译：达娜】