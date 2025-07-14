科学家侦测到历史上最大的黑洞合并

据《ETtoday新闻云》引述《卫报》报道，美国雷射干涉重力波天文台（LIGO）侦测到史上最大规模黑洞合并事件，两个质量分别为太阳的103倍与137倍的超巨大黑洞，在距离地球约100亿光年外发生剧烈碰撞，最终合并成为质量达太阳265倍的新黑洞。

据报道，华盛顿与路易斯安那州的LIGO侦测站在2023年11月23日下午2时前同步捕捉到这起事件，仪器记录到持续0.1秒的时空震荡讯号。英国卡地夫大学重力探索研究所所长汉南表示，“这是我们能在宇宙中观测到最剧烈的事件，但当这些涟漪传到地球时已经很微小。”

LIGO的物理学家怀疑，这两个参与合并的黑洞可能本身也是合并而来的，这或许能解释为何它们的质量如此之大，旋转速度如此之快。《科学新闻》杂志称，这两个黑洞的旋转速度已经接近现有物理学理论里允许的最高速度。

据《环球》杂志介绍，黑洞通常可根据质量分为三大类：恒星质量黑洞、中等质量黑洞和超大质量黑洞。恒星质量黑洞通常由大质量恒星晚期坍缩形成，质量范围在几个太阳质量至几十个太阳质量不等；恒星质量黑洞通过合并然后再通过吸积就可以形成中等质量黑洞；而超大质量黑洞的质量通常为一百万至数十亿倍太阳质量，有可能是气体直接坍缩形成几万或者几十万倍太阳质量的中等质量黑洞，也可能是通过恒星质量黑洞合并成中等质量黑洞，然后再通过吸积气体形成超大质量黑洞。

报道称，科学家已经探测到了约300次黑洞合并事件。在此之前，有记录的最大黑洞合并事件产生的黑洞质量约为太阳的140倍。