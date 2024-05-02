环境学家：海豹的大批死亡由于缺乏实际监督

据了解，在里海死亡的海豹数量已接近200只，而死亡原因研究结果还未公布。

生态和自然资源部公共理事会和ECOJER联盟曼格斯套州成员阿德勒别克·霍兹巴科夫表示，在里海死亡的海豹数量与其总数相比是正常的。

-每年都会记录海豹死亡情况。一般来说，生死是自然现象。它不仅适用于海豹，也适用于其他动物。随着动物数量的增加，死亡数量也相对较高。 10 万只海豹的 1%是1000 只。这是正常情况。因此，上个月死亡的179头海豹数量并不多。问题在于，这种情况的发生是由于缺乏实际的监督。-他说。

据他介绍，在研究海豹的死因时，通常不会咨询独立生态学家。

-如果独立专家让具有专业知识的专家参与监测工作，那么就能及时获得大量信息。此外，研究结果应该通过社交网络发布。当然，每个人都有不同的看法。有些人在社交媒体上表示“可能是某种疾病或石油开采”导致它的死亡。你不能叫他们不要那样写。因为，没有具体的信息。为了避免这种情况，有必要让独立专家参与。但这里也存在障碍。根据法律，只有国有公司和准国有公司可以邀请独立专家。若他们是国有公司的专家，怎么可以担任独立专家？我认为，一个没有得到国家资助的专家应参加检测和研究工作。-霍兹巴科夫说。

据悉，4月初在里海海岸发现100多具海豹尸体。月底，又发现80多具海豹尸体。

【编译：小穆】