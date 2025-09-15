哈萨克斯坦科学家研发岩石吸收二氧化碳加速技术

一直以来，地球上的岩石就在缓慢吸收空气中的二氧化碳，并将其“锁定”在矿物中，阻止其重返大气。然而，工业革命打破了这种自然平衡，大气中排放的二氧化碳已经远超地球自身的吸收能力。纳扎尔巴耶夫大学的科研人员发现了一种方法，可以大幅加快这一自然过程。

Фото: NU

研究人员选择富含铁和镁的岩石来吸收二氧化碳。在低温和低压条件下，这些岩石与二氧化碳发生反应并逐渐转化为坚硬的矿物，从而将气体永久封存。

为了测试这种自然过程能够被加速多少倍，团队首先采用计算机模拟。结果显示，在反应开始一周后，混合物中的二氧化碳浓度已经显著下降；三个月后，混合物完全转化为固态矿物，二氧化碳被永久“锁定”。随后，他们在专门设计的反应器中进行了实验，仅用不到一个月便实现了模拟中的效果。

Фото: NU

—这项研究不仅具有环境价值，还带来经济效益。吸收二氧化碳形成的矿物可作为环保建筑材料和隔热材料使用。-马哈茂德·莱拉介绍说。

据他透露，一吨这种碳酸盐隔热材料的市场价格可达2.5万美元。

科研人员通过添加催化剂和化学混合物，并将岩石研磨成粉末，使二氧化碳吸收过程大幅加快。但他们也承认，产业化需要消耗大量水和能源，成本仍然很高。

—我们正在评估水资源的适用性，同时研究利用富含铁和镁的超镁铁矿废料的可能性。-课题负责人补充说。

Фото: NU

他指出，阿克托别州和卡拉干达州拥有大量适合吸收二氧化碳的岩石资源，借助这些资源，有望封存数十亿吨二氧化碳。科研团队认为，凭借这一潜力，哈萨克斯坦完全可以成为本地区唯一具备安全储存二氧化碳能力的中心。

【编译：阿遥】