拜科努尔市哈萨克语教学机构数量不断增加

据inbusiness.kz消息，截至目前，拜科努尔市中共有12所学校，其中5所学校属于哈萨克斯坦教育体系，根据哈萨克斯坦教育大纲开展教学活动。

值得一提的是，不久前拜科努尔将城市中几条主要街道的名称更改为哈萨克历史人物的名讳。

在这座为誉为“大地肚脐”的城市当中，使用哈萨克斯坦教育大纲作为教学规范的幼儿园和早期教育机构数量正在不断增加。就在不久前，该市新建成了两座哈萨克语幼儿园并交付使用。

哈萨克斯坦共和国总统派驻拜科努尔市特别代表兼克孜勒奥尔达州副州长凯拉特·努尔泰说：

- 这是近几年来正在实施的新举措。今年还将再有一座以哈萨克斯坦教育大纲规范开展教学活动的幼儿园交付使用。通过这项工作，我们将能够缓解城市居民对早教机构的需求，相关工作今后也将持续的推动下去。

拜科努尔市第25幼儿园园长阿依努尔·阿吉莫娃表示，这座城市中的居民如今对哈萨克语幼儿园的需求非常高。

- 目前我们的幼儿园有7个班级，全部都是哈萨克语教学，都是满员状态。需求相当高，因此我们计划把幼儿园的容量扩增可容纳240名学生。孩子们的入学积极性很高，家长们每天也是怀着美好的心情送孩子来就学。- 她说。

据悉，当前拜科努尔市总计有16所公立幼儿园，其中7所公立幼儿园按照属于哈萨克斯坦教育体系，按照哈萨克斯坦教育大纲开展教学。

拜科努尔市哈萨克语言协会主席卡莉姆沙·阿勒腾拜克兹说：

- 新交付的两所哈萨克语幼儿园旨在提升我们国家的地位。过去我们曾一度没有任何哈萨克语幼儿园。作为提高哈萨克语这一国语地位的重要举措，我对这项工作的实施非常支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】