新学年开启：哈萨克斯坦教育部长致以知识日祝贺

他表示，2024-2025学年正式拉开帷幕，这一天象征着通往知识之巅的新征程，全国各地的学校都在举行隆重的开学典礼，390万哈萨克斯坦学生在这个特殊的日子里，听取了激励人心的寄语。

比森巴耶夫指出，国家正在竭尽全力为孩子们提供优质的教育和良好的成长环境。今年，全国有9万名学生将在新建学校中开始学习，这些学校是国家“舒适学校”项目的一部分。此外，还有超过20万名学生将在经过全面翻新的学校中迎来新学年。

对于35.2万名新入学的一年级学生来说，今天是他们学习生涯的起点，而对于21.9万名即将毕业的十一年级学生来说，这将是他们在母校度过的最后一年。部长希望所有学生在这一学年里，能够充满有趣和有益的发现，享受精彩的课堂，并取得新的成就。

此外，比森巴耶夫特别强调了教师在教育和培养下一代中的关键作用，强调了教师工作的崇高价值。他向所有教育工作者表达了由衷的感谢，称他们不仅传授知识，还在塑造国家的核心价值观。

最后，比森巴耶夫祝愿全国的教师们在新学年中健康顺利，取得更大的成就。

【编译：达娜】