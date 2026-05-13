偏远村庄学生成“鸟类向导” 带外国游客探寻荒漠珍稀鸟类

这种鸟类仅分布于伊犁河与卡拉塔尔河之间的荒漠地带，是哈萨克斯坦特有的珍稀亚种。该鸟类于1915年被科学界首次发现，因栖息范围极为有限，长期以来吸引着世界各地观鸟爱好者前来“打卡”。

报道称，这批来自美国的游客先是远赴哈萨克斯坦，随后又从阿拉木图驱车约400公里前往卡拉奥伊村，只为亲眼目睹并拍摄这种体型接近乌鸫、终生定居于荒漠中的独特鸟类。

哈萨克斯坦鸟类学家、生物学副博士阿尔泰·扎特坎巴耶夫表示，伊犁梭梭松鸦能够在极端大陆性气候中生存，冬季气温最低可达零下43摄氏度，夏季则高达43摄氏度。

他说，过去多年里，曾有来自美国等多个国家的观鸟团队多次前往当地，但并非所有人都能成功拍摄到这种神秘鸟类。今年4月底，美国游客终于首次在南巴尔喀什荒漠的自然环境中成功拍摄到该鸟类的照片和视频。

值得关注的是，此次为外国游客担任向导的并非专业导游，而是当地两名年仅15岁的中学生——阿努阿尔·谢尔达雷和阿尔马特·努尔扎乌勒。

两人均为卡拉奥伊村九年级学生，课余时间在当地动物生态俱乐部学习和参与观鸟活动。他们曾在2024年和2025年的“Almaty’s Bird Fest”哈萨克斯坦观鸟摄影与鸟类识别比赛中获得奖项。

此次，两名少年首次几乎独立完成了面向外国游客的鸟类生态导览，仅由其中一名学生的父亲陪同，而他们的导师——知名生态学家阿尔泰·扎特坎巴耶夫并未直接参与行程。

Фото: Алтай Жатканбаев

陪同美国观鸟团的法国鸟类向导巴斯蒂安·谢对两名哈萨克斯坦少年的表现给予高度评价。

他说，两名少年不到5分钟便找到了此前发现成年伊犁梭梭松鸦及幼鸟的位置，并凭借鸟鸣声带领团队深入梭梭林。随后，游客们成功近距离观察到一只成年鸟以及4只已经能够快速奔跑的幼鸟。

“整个团队都为终于见到这种仅生活在南巴尔喀什荒漠、并高度适应沙漠环境的鸟类而感到兴奋。不过，很多人似乎同样为这两位年轻、充满热情且目标明确的小鸟类学家感到惊喜。”巴斯蒂安·谢说。

报道指出，今年5月，当地动物生态俱乐部的少年成员还计划继续为来自法国和中国的外国游客开展观鸟生态旅游活动。

【编译：达娜】