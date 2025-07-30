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哈萨克斯坦四名学生出战2025年国际地理奥林匹克竞赛
（哈萨克国际通讯社讯）泰国首都曼谷正在举办国际地理奥林匹克竞赛（IGeO）。这项享有盛誉的学术赛事吸引了来自近50个国家的200多名学生参与，比赛将持续至8月1日。
IGeO分为三个阶段：笔试、多媒体任务和实地考察。
据教育部消息，哈萨克斯坦国家队由奥林匹克储备队员组成，成员包括：
- 阿克卓勒·博拉特，塔勒迪库尔干纳扎尔巴耶夫菁英学校12年级学生；
- 安德烈·延巴赫托夫，库斯塔奈纳扎尔巴耶夫菁英学校10年级学生；
- 阿里汗·卡尔马甘别托夫，阿克托别纳扎尔巴耶夫菁英学校12年级学生；
- 塔勒加特·拜布苏诺夫，卡拉干达纳扎尔巴耶夫菁英学校12年级学生。
国家队指导教师为：
- 阿拜·杜伊森，国际及全国奥林匹克竞赛获奖者；
- 鲁斯塔姆·瓦列耶夫，萨特帕耶夫哈萨克国立技术大学二年级学生。
国际地理奥林匹克竞赛自1996年起由国际地理联合会（IGU）支持举办，旨在激发学生对地理及环境领域的兴趣，促进国际合作。哈萨克斯坦自2012年起持续参加该赛事。2024年，哈萨克斯坦代表队获得1枚银牌和3枚铜牌。
【编译：木合塔尔·木拉提】