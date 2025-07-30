哈萨克斯坦四名学生出战2025年国际地理奥林匹克竞赛

IGeO分为三个阶段：笔试、多媒体任务和实地考察。

据教育部消息，哈萨克斯坦国家队由奥林匹克储备队员组成，成员包括：

- 阿克卓勒·博拉特，塔勒迪库尔干纳扎尔巴耶夫菁英学校12年级学生；

- 安德烈·延巴赫托夫，库斯塔奈纳扎尔巴耶夫菁英学校10年级学生；

- 阿里汗·卡尔马甘别托夫，阿克托别纳扎尔巴耶夫菁英学校12年级学生；

- 塔勒加特·拜布苏诺夫，卡拉干达纳扎尔巴耶夫菁英学校12年级学生。

国家队指导教师为：

- 阿拜·杜伊森，国际及全国奥林匹克竞赛获奖者；

- 鲁斯塔姆·瓦列耶夫，萨特帕耶夫哈萨克国立技术大学二年级学生。

国际地理奥林匹克竞赛自1996年起由国际地理联合会（IGU）支持举办，旨在激发学生对地理及环境领域的兴趣，促进国际合作。哈萨克斯坦自2012年起持续参加该赛事。2024年，哈萨克斯坦代表队获得1枚银牌和3枚铜牌。

【编译：木合塔尔·木拉提】